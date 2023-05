PSD recebeu novas respostas de Costa sobre Banco de Portugal e não avançará para inquérito

Joaquim Miranda Sarmento, líder parlamentar do Partido Social Democrata (PSD) © António Pedro Santos/Lusa (arquivo)

Por Lusa 31 Maio, 2023 • 13:49 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O líder parlamentar do PSD afirmou hoje que o partido já recebeu um segundo conjunto de respostas do primeiro-ministro sobre uma alegada interferência no Banco de Portugal e, apesar de não serem "totalmente esclarecedoras", não avançará para inquérito parlamentar.

Na conferência de imprensa em que apresentou um requerimento enviado a António Costa sobre a atuação das 'secretas' na recuperação de um portátil do ex-adjunto do Ministério das Infraestruturas, Joaquim Miranda Sarmento foi questionado sobre uma outra iniciativa semelhante do PSD.

No início de março, o PSD endereçou um segundo conjunto de 14 perguntas ao primeiro-ministro sobre a alegada interferência no Banco de Portugal em benefício da empresária angolana Isabel dos Santos, depois de em novembro ter enviado um primeiro requerimento com 12 questões, às quais considerou não ter obtido respostas esclarecedoras por parte de António Costa.

Nessa ocasião, Miranda Sarmento considerou que seria uma "última oportunidade" para o primeiro-ministro esclarecer este tema e, questionado se o PSD admitia avançar para uma comissão de inquérito, respondeu que o partido mantinha "em aberto todos os instrumentos parlamentares" de que dispõe.

Hoje, questionado se estas respostas já foram dadas, o líder parlamentar do PSD respondeu afirmativamente, mas já excluindo um inquérito parlamentar.

"Essas respostas não foram totalmente esclarecedoras, mas entendemos que não era matéria para acionar esse procedimento parlamentar", afirmou.

De acordo com o site do parlamento, as respostas do primeiro-ministro foram dadas em 13 de abril, mas têm caráter confidencial.

"A resposta foi entregue diretamente aos senhores deputados com caráter confidencial", refere-se, apenas.

As perguntas do PSD prendiam-se com "uma eventual interferência" no "processo de idoneidade que o Banco de Portugal não concedeu à engenheira Isabel dos Santos" e também sobre a venda e resolução do Banif.