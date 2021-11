PSD requer presença da ministra da Saúde na reunião da Comissão Permanente

A ministra da Saúde, Marta Temido, intervém no debate parlamentar sobre saúde na Assembleia da República, em Lisboa, 19 de novembro 2021. TIAGO PETINGA/LUSA © LUSA

O PSD pediu esta terça-feira a presença da ministra da Saúde, Marta Temido, na "próxima reunião da Comissão Permanente", que o partido diz que "terá lugar, provavelmente, no dia 9 de dezembro".

Num requerimento divulgado à comunicação social, dirigido ao presidente da Assembleia da República, o presidente do Grupo Parlamentar do PSD, Adão Silva, solicita a presença da ministra da Saúde na próxima reunião da Comissão Permanente, o órgão que substituirá o plenário quando o parlamento for dissolvido.

O PSD recorda, na nota à imprensa, que a presença de ministros nas reuniões da Comissão Permanente foi um dos temas que o partido levou a conferência de líderes parlamentares "assim que o Presidente da República anunciou que ia dissolver a Assembleia da República".

A conferência de líderes reúne-se esta terça-feira, pelas 16h00.