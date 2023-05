Troca de favores. "PSD retira confiança política a Pinto Moreira"

O presidente do Partido Social Democrata (PSD), Luís Montenegro © Paulo Novais/Lusa

Por Cátia Carmo 29 Maio, 2023 • 18:26 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O líder do PSD, Luís Montenegro, revelou, esta segunda-feira, que o partido vai "retirar confiança política ao deputado Pinto Moreira".

"Eximindo-o a representar o grupo parlamentar do PSD nos trabalhos parlamentares. Esta decisão é pura e simplesmente política e justifica-se na sequência da retoma não coordenada do mandato parlamentar em momento distante do prazo de suspensão legalmente permitido", justificou Montenegro numa declaração aos jornalistas na sede nacional do PSD, após reunião da comissão permanente.

Os social-democratas vão reclamar "celeridade às autoridades judiciais" para que não restem dúvidas, no plano político, de que as "regras da democracia" não foram adulteradas.

"Não se trata de qualquer componente da investigação criminal nem da relação pessoal entre o presidente e o deputado em questão. Trata-se apenas de uma análise política. Há duas dimensões no mandato do deputado: uma dimensão individual e dimensão política, que é materialmente diferente. Este deputado não vai expressar a segunda componente do seu mandato, isto é, a posição política do partido social-democrata", esclareceu o líder do PSD.