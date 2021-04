PSD retira projeto-lei de alterações à lei eleitoral autárquica

Lisboa, 06/10/2019 - Reportagem na sede de campanha de Rui Rio, líder do Partido Social Democrata (PSD). As eleições legislativas de 2019 levaram milhões de eleitores recenseados no território nacional e no estrangeiro às urnas para escolher a constituição da Assembleia da República na próxima legislatura e de onde sairá novo Governo. ( Pedro Rocha / Global Imagens ) © Pedro Rocha / Global Imagens

Por Raquel de Melo 21 Abril, 2021 • 18:42 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O PSD decidiu retirar o projeto-lei de alterações à Lei Eleitoral Autárquica que tinha apresentado.

Os social-democratas consideram que o texto único que foi aprovado ao início da tarde, em versão preliminar, na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, espelha as principais preocupações do partido, uma vez que tiveram luz verde a redução do número de assinaturas para as candidaturas independentes e a possibilidade de os proponentes apresentarem as assinaturas digitalmente.

Ainda assim, o PSD ainda não decidiu qual será o sentido de voto do partido amanhã no plenário, na votação final global.

A comissão de Assuntos Constitucionais iniciou esta quarta-feira a alteração à lei eleitoral autárquica.

Os deputados começaram, logo pelas 09h00, a discutir e a fazer votações indiciárias (ou indicativas) para um texto de substituição com alterações à lei eleitoral das autarquias locais - contestada pelos autarcas independentes que alegam dificultar as candidaturas independentes - de forma a ser votado ainda na quinta-feira pela Assembleia da República.