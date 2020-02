PSD retira proposta do IVA da luz após chumbo das contrapartidas

© Lusa

O PSD retirou a proposta para baixar o IVA, após as contrapartidas que apresentava terem sido chumbas, durante a votação na generalidade do Orçamento do Estado para 2020.

A proposta que visava a redução das despesas dos gabinetes ministeriais foi rejeitada com os votos contra de PAN e PS, a abstenção de CDS-PP e PCP, e o voto favorável de PSD, Iniciativa Liberal, Chega e BE, na votação na especialidade na Comissão de Orçamento e Finanças.



A entrada em vigor da medida apenas em 1 de outubro também foi rejeitada, tendo contado com os votos contra de PCP, PS e PAN, a abstenção de CDS e os votos a favor de PSD, Chega, BE e Iniciativa Liberal.

A redução do IVA da eletricidade pode, no entanto, ainda voltar ao plenário. As propostas podem regressar à votação quando os partidos discutirem o que foi chumbado esta noite.