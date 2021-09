PSD suspende ações de campanha

O presidente do PSD, Rui Rio © Lusa

O PSD vai suspender qualquer iniciativa de campanha que envolva o presidente do partido, anunciou em Castanheira de Pera, Rui Rio, que deixou também orientações para que localmente seja respeitado o luto pela morte de Jorge Sampaio.

"Vamos suspender as atividades todas sem exceção, no interior ou na rua, e vamos reprogramar a campanha para a próxima semana. Há sítios aos quais era para ir e já não posso ir e outros que podem ser trocados", disse Rui Rio, naquele município do distrito de Leiria.

O líder do PSD explicou ainda que "cada campanha se gere a si própria".

"Ações de rua com bandeiras e som, não. Mas localmente cada campanha gere-se a si própria, embora esteja convencido de durante este período vão respeitar o luto nacional [de sábado a segunda-feira] e o que fizerem será com muita discrição, pelo respeito à memória de Jorge Sampaio".

O antigo Presidente da República Jorge Sampaio morreu hoje aos 81 anos, no hospital de Santa Cruz, em Lisboa.

Antes do 25 de Abril de 1974, foi um dos protagonistas da crise académica do princípio dos anos 60, que gerou um longo e generalizado movimento de contestação estudantil ao Estado Novo, tendo, como advogado, defendido presos políticos durante a ditadura.

Jorge Sampaio foi secretário-geral do PS (1989-1992), presidente da Câmara Municipal de Lisboa (1990-1995) e Presidente da República (1996 e 2006).

Após a passagem pela Presidência da República, foi nomeado em 2006 pelo secretário-geral da Organização das Nações Unidas enviado especial para a Luta contra a Tuberculose e, entre 2007 e 2013, foi alto representante da ONU para a Aliança das Civilizações.

Atualmente presidia à Plataforma Global para os Estudantes Sírios, fundada por si em 2013 com o objetivo de contribuir para dar resposta à emergência académica que o conflito na Síria criara, deixando milhares de jovens sem acesso à educação.