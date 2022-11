"PSD tem marcado agenda e Governo vai a reboque." Social-democratas "lideram ritmo do país"

Miguel Pinto Luz © Paulo Spranger/Global Imagens

Miguel Pinto Luz, vice-presidente da Comissão Política do PSD e porta-voz dos social-democratas, garantiu que, desde a mudança de líder, o PSD tem marcado a agenda política, com destaque para o dossier do aeroporto e a proposta de revisão constitucional.

"O PSD tem marcado a agenda e o Governo vai a reboque. Temos uma oposição à direita que é uma oposição, essa sim, de casos, de alguns escândalos, de muito populismo", afirma Miguel Pinto Luz, em entrevista na Manhã TSF.

"Depois temos o tal PSD que marca e lidera o ritmo do país, apontando os problemas do país, definido as prioridades políticas do país e isso mostra que o PSD hoje é o maior partido da oposição, mas também é o partido que dita o ritmo a que o escrutínio sério e democrático deve ser feito a um governo de maioria absoluta, que confunde tantas vezes maioria absoluta com poder absoluto", defende.

Luís Montenegro foi eleito presidente dos sociais-democratas há, precisamente, seis meses.