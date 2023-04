PSD ultrapassa PS (que também cresce) e direita soma mais do que esquerda

O presidente do PSD, Luís Montenegro © Hugo Delgado/Lusa

É quase um empate, mas com tendência favorável ao PSD que regista 28,6%, umas décimas acima do PS que sobe, em relação a janeiro, para 28,3%.

Ouça aqui os destaques da sondagem. 00:00 00:00

Analisando os dados, o PSD não está sequer ao nível do resultado dos cerca de 29% que obteve nas últimas legislativas, mas beneficia do desgaste do PS depois do primeiro ano de governação, marcado pela inflação e pelas polémicas. O trabalho de campo desta sondagem foi realizado ainda antes do anúncio sobre o aumento de pensões, e nota-se ainda uma quebra de apoio no PS por parte dos mais inquiridos velhos.

Os socialistas até recuperam cerca de um ponto em relação a janeiro, mas os 28,3% de intenções de voto estão longe da maioria de 41% obtida em 2022.

Apesar da ligeira vantagem registada pelo PSD, António Costa mantém a dianteira sobre Luís Montenegro na confiança para desempenhar o cargo de primeiro-ministro, com 17 pontos de vantagem. 34% respondem que não escolhiam qualquer um destes políticos.

© Infografia JN/TSF

Na avaliação das lideranças partidárias, no fundo da tabela, António Costa é o mais negativo, ultrapassando até André Ventura. Embora também negativo, Luís Montenegro está neste capítulo, dez pontos acima de Costa.

O Chega, em terceiro, perde umas décimas e regista 12,1% de intenções de voto

A soma dos votos de toda a direita (48,1%) vale agora mais do que valia em janeiro e está acima dos valores da esquerda (45,3%).

Em quarto, o Bloco de Esquerda mantém a tendência de recuperação, com 6,3% e ultrapassa a Iniciativa Liberal que perde cerca de 3 pontos, desde que mudou de liderança registando agora 6,1%.

© Infografia JN/TSF

O PAN, em sexto lugar, sobe mais de um ponto para os 4,5% e surge à frente da CDU que recua para os 3,5%.

O Livre também desliza para os 2,7% e o CDS recolhe 1,3% de intenções de voto. Com todos os líderes partidários em terreno negativo, Rui Tavares do Livre é aquele que surge mais próximo da linha de água, com saldo de dois pontos negativos.

© Infografia JN/TSF

Ficha técnica:

A sondagem foi realizada pela Aximage para a TSF, JN e DN com o objetivo de conhecer a opinião dos Portugueses, sobre temas relacionados com a intenção de voto e a avaliação dos políticos. O trabalho de campo decorreu entre os dias de 10 e 14 de abril. Foram recolhidas 805 entrevistas, entre maiores de dezoito anos, residentes em Portugal. Foi feita uma amostragem por quotas, com sexo, idade e região, a partir do universo conhecido, reequilibrada por sexo e escolaridade. À amostra de entrevistas, corresponde um grau de confiança de 95%, com uma margem de erro de 3,45%. A responsabilidade do estudo é da Aximage Comunicação e Imagem Lda., sob a direção técnica de Ana Carla Basílio.