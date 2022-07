O presidente do PSD, Luis Montenegro © Paulo Cunha/Lusa

Por Lusa 05 Julho, 2022 • 16:18 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O PSD anunciou esta terça-feira que irá abster-se na votação da moção de censura ao Governo apresentada pelo partido Chega e que será debatida na Assembleia da República na quarta-feira.

Em comunicado, o PSD informa que a deliberação foi tomada "hoje pela Comissão Permanente Nacional do PSD e remetida à direção do Grupo Parlamentar do PSD".

"Informa-se que a bancada do PSD se irá abster na votação da moção de censura que será discutida esta quarta-feira", refere a nota à imprensa.