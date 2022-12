PSD votará contra revisão do Regimento se PS insistir no modelo de debates com primeiro-ministro

Joaquim Miranda Sarmento, líder parlamentar do PSD © António Pedro Santos/Lusa

O PSD votará contra a revisão do Regimento da Assembleia da República se o PS insistir num modelo de debates com o primeiro-ministro que "mina fortemente a capacidade de fiscalização do parlamento".

O anúncio foi feito pelo líder parlamentar do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, no final da reunião da bancada.

Em causa, está, por um lado, o não regresso dos debates quinzenais com o chefe do Governo - o PS quer que sejam mensais -, quer o modelo da discussão, com os socialistas a proporem acabar com as atuais réplicas dos partidos ao primeiro-ministro.

"Na votação global votaremos contra se o PS apresentar estas propostas", afirmou Miranda Sarmento aos jornalistas no parlamento, alertando para "o risco grave" de haver um Regimento "aprovado exclusivamente por um partido que circunstancialmente tem maioria absoluta".

Questionado sobre a responsabilidade do PSD no atual Regimento - a atual versão foi aprovada por sociais-democratas e socialistas e diminuiu fortemente a frequência dos debates com o primeiro-ministro -, Miranda Sarmento realçou que não havia então maioria absoluta e lembrou que não era deputado à época.