PSD/Madeira felicita Rio e diz-se "disponível" para defender social-democracia

Miguel Albuquerque © Homem de Gouveia/Lusa

Por Lusa 19 Janeiro, 2020 • 15:03 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O PSD/Madeira felicitou este domingo o presidente do PSD, Rui Rio, pela sua reeleição para o cargo, e manifestou-se "disponível para contribuir na defesa da social-democracia" em Portugal.

"A união e a mobilização dos militantes são, neste momento, essenciais para que o PSD enfrente, com sucesso, os próximos desafios que tem pela frente e, particularmente, as eleições autárquicas de 2021", sublinha o PSD/Madeira, num comunicado.

A estrutura regional do partido, liderada por Miguel Albuquerque, também presidente do Governo Regional de coligação PSD/CDS-PP, recusou abrir no sábado as sedes do PSD na Madeira para a realização da segunda volta das diretas, depois de o Conselho de Jurisdição Nacional ter anulado todos os votos da primeira volta na região por "desconformidades" com o caderno eleitoral.

Rui Rio renovou no sábado o mandato como presidente do PSD, com 53% dos votos na segunda volta das eleições diretas, enquanto o seu adversário, Luís Montenegro, teve 46,98%.

No comunicado divulgado este domingo, os social-democratas madeirenses felicitam o líder reeleito, vincando que o partido na região autónoma está "disponível, tal como sempre esteve, para contribuir na defesa da social-democracia em Portugal e no combate aos verdadeiros adversários políticos, nomeadamente o Partido Socialista".

"Acresce referir que todas as questões internas, entre o PSD/Madeira e a liderança nacional do partido, serão abordadas em momento e local próprios", lê-se ainda no comunicado.

Rui Rio afirmou no sábado à noite, após serem conhecidos os resultados das diretas, que o PSD não está "partido" e que conta com todos que trabalhem "com estabilidade e lealdade".