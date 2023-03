Quais os objetivos e como funcionam as novas medidas para a habitação?

© Manuel de Almeida/Lusa (arquivo)

O Governo apresentou esta quinta-feira um documento em que detalha as medidas finais do pacote Mais Habitação e explica quais os objetivos e estratégias para as implementar em Portugal.

Na versão final do pacote confirma-se o arrendamento de apartamentos considerados devolutos há apenas dois anos, mas apenas em municípios de alta densidade.

Foram também confirmadas reduções dos impostos sobre o arrendamento e a suspensão da emissão de licenças de novos alojamentos locais.