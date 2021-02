"Qual é o medo?" Críticas ao líder do CDS sobem de tom

© Filipa Bernardo/Global Imagens

Por Raquel de Melo 04 Fevereiro, 2021 • 15:02

A dois dias do Conselho Nacional do CDS, as críticas à liderança de Francisco Rodrigues dos Santos sobem de tom. Depois de, na noite desta quarta-feira, Lobo Xavier ter defendido no programa Circulatura do Quadrado - da TSF e da TVI - a convocação de um congresso perante o "definhamento indiscutível" no partido, o líder da distrital de Lisboa pergunta na rede social Facebook "Qual é o medo?".

À TSF, João Gonçalves Pereira explica que não se compreende que a direção do partido não queira convocar uma reunião magna após tantas demissões.

"É o momento de o partido clarificar, ponderar, discutir e escolher um rumo e um futuro." 00:00 00:00

"Toda a gente está a pedir a clarificação, toda a gente percebe que o CDS vive uma crise interna e uma crise externa e, portanto, não se compreende que não houvesse um congresso no CDS que pudesse clarificar, uma vez que o saldo do que é esta direção é um saldo negativo. Se o saldo fosse positivo, não havia uma catadupa de demissões na direção, como tem existido um pouco por todo o país, com demissões em distritais e em concelhias, de pessoas que não se identificam com o rumo que está a ser seguido", assinala. "É o momento de o partido clarificar, ponderar, discutir e escolher um rumo e um futuro."

Apesar da proximidade das eleições autárquicas, João Gonçalves Pereira considera preferível que seja discutido agora o futuro do partido antes que a situação se agrave ainda mais.

"Um Conselho Nacional, a marcação de um congresso, a realização de um congresso que terá de ser necessariamente online: tudo isso permite encurtar os prazos e, portanto, não há razão nenhuma para não haver essa mesma clarificação, sob pena - quando o CDS vive um momento de clara luta pela sobrevivência - de o partido poder desaparecer", alerta.

João Gonçaves Pereira alerta que o partido corre o risco de desaparecer. 00:00 00:00

Há uma semana, o antigo vice-presidente do CDS Adolfo Mesquita Nunes e coordenador do programa eleitoral do partido nas últimas legislativas propôs a realização de um Conselho Nacional para discutir a convocação de um congresso antecipado para disputar a liderança, dizendo-se disponível para ser candidato a presidente do partido.

Em resposta, o presidente centrista, Francisco Rodrigues dos Santos convocou para sábado uma reunião do Conselho Nacional (órgão máximo entre congressos) e o único ponto na ordem de trabalhos é a discussão e votação de uma moção de confiança à Comissão Política Nacional.