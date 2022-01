Quase duas mil pessoas inscritas para voto antecipado em Viana do Castelo

Há eleitores de 19 distritos inscritos para votar em Viana do Castelo © António Pedro Santos/Lusa

No Centro Cultural de Viana do Castelo estão inscritas mais de 1900 pessoas, boa parte de outras zonas do país, incluindo as ilhas. Georgina Marques, responsável pelo gabinete eleitoral, explicou que o número surpreende por dois motivos.

"Temos 20% a mais relativamente às últimas eleições em que houve voto em mobilidade, as presidenciais. Contudo, em relação à projeção que nos tinha sido dada pela Secretaria Geral da Administração Interna, ficámos aquém porque temos cinco mesas de voto e eles previam 14. A adesão não foi tão grande como estava inicialmente previsto", explicou à TSF Georgina Marques.

São menos mesas do que as que estavam planeadas mas, mesmo assim, há eleitores de 19 distritos inscritos para votar em Viana do Castelo.

