Quatro a cinco Autoeuropas, IRC a 17% e rendas mais baixas. O plano do PSD para superar crise

Rui Rio, presidente do PSD, apresenta um programa com várias medidas para ajudar na recuperação económica após a pandemia da Covid-19. Da criação de "uma, duas ou três" empresas como a Autoeuropa à redução do IRC para 17%, Rio sugere ainda descer as rendas dos estabelecimentos comerciais.

A aposta será no sentido de uma "economia de mercado, assente na liberdade individual, na primazia da iniciativa privada, mas sem descurar as preocupações sociais e o combate às desigualdades".

Para que tal aconteça, Rio propõe agir sobre o investimento público e privado, "principalmente privado", com o intuito de aumentar a capacidade produtiva e com uma aposta forte na componente tecnológica, onde se conquistam "ganhos de produtividade e aumentos de competitividade".

"Conseguir captar um, dois, três grandes investimentos com a Autoeuropa" - "quatro a cinco grandes projetos industriais tipo Autoeuropa", como diz no programa - é um dos principais objetivos do PSD, para ser possível "mudar o perfil da economia e balança de pagamentos". Caso fosse no interior, melhor.

Rui Rio propõe a redução do IRC para 17% entre 2020 e 2023 e o aumento das exportações é outro dos pontos do programa do PSD, sendo que estas rondavam os 40% e Rui pretende alcançar os "50% até ao fim da legislatura" e os 60% como um "objetivo avançado".

Segue-se a redução da dívida pública numa década para 70 a 80% do PIB, apesar de "ninguém saber como vai ficar o PIB" após esta pandemia que se vive.

Durante o desconfinamento, Rui Rio sugere que as rendas de estabelecimentos comerciais desçam 30%, sendo que o senhorio, neste caso, deixaria de pagar a taxa de 28% de IRS. Assim, seria "o Estado a arcar com praticamente tudo", já que o senhoria perdia apenas 2%.

Ainda sobre as rendas, o presidente do PSD tem duas propostas opcionais. "Até 31 de dezembro podem optar por redução de 25%", negociada com senhorio e que teria apoio do Estado e o IRS passaria de 28 para 6% ou "as rendas do segundo semestre serem pagas em 12 prestações em 2021", com a taxa a baixar de 28 para 15%.

No caso dos centros comerciais, o PSD propõe que "todas as rendas de 2020 ficassem confinadas à parte variável", ou seja, as lojas só pagavam parte em função das vendas que consigam fazer. Os contratos também passariam a ser prolongados por um ano.

