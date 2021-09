Quatro câmaras ganhas por independentes no distrito de Leiria

O PSD ganhou Alcobaça, Alvaiázere, Óbidos, Pedrógão Grande, Pombal e Porto de Mós © Homem de Gouveia/Lusa

Com vitórias em seis municípios, menos dois do que em 2017, o PSD deixa de ter a maioria de câmaras no distrito de Leiria. Ganhou Alcobaça, Alvaiázere, Óbidos, Pedrógão Grande, Pombal e Porto de Mós.

Já o PS soma também seis câmaras, menos uma do que em 2017. Mantém a capital de distrito, Leiria, e ganha em Ansião, Bombarral, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos e Nazaré.

Destaque para os independentes, que conquistam quatro câmaras no distrito de Leiria. O MPM - Movimento Pelo Concelho consegue a Câmara da Marinha Grande, que estava nas mãos do Partido Socialista desde 2009.

Na Batalha, o movimento independente Batalha é de Todos, encabeçado pelo deputado do PS Raul Castro, ganhou a Câmara que era até agora liderada pelo PSD. Raul Castro já tinha sido anteriormente eleito presidente de Câmara da Batalha, mas em listas do CDS.

O PSD perdeu Caldas da Rainha para o movimento Vamos Mudar e em Peniche o Grupo de Cidadãos Eleitores por Peniche logrou a reeleição do presidente Henrique Bertino.

