Crise no Governo abre oportunidade ao PSD? "Não vale a pena iludirmo-nos"

Ribau Esteves aconselhou, esta sexta-feira, o PSD a não olhar para a polémica sobre o novo aeroporto de Lisboa "como um bónus ou como elementos que indicam que o Governo vai cair".

Em declarações à TSF, o presidente da Câmara Municipal de Aveiro considerou a decisão de António Costa não demitir Pedro Nuno Santos "um preceito de um primeiro-ministro que acabou com a responsabilidade política em Portugal".

"Num país normal, o primeiro-ministro tinha demitido o ministro, num país mais ao menos normal, o ministro tinha-se demitido e, num país governado por socialistas, fica tudo na mesma como ficou", assinala o autarca.

Questionado sobre se o discurso da tomada de posse de Luís Montenegro, o novo líder dos sociais-democratas, pode ser marcado pela questão da polémica sobre o novo aeroporto da capital portuguesa, Ribau Esteves diz que "não". "Aquilo que é importante é que Montenegro assuma o seu discurso como líder da oposição, assuma as diferenças do PSD em relação ao Governo e explore as suas fragilidades", enumera.

Contudo, o autarca aveirense também espera uma linha de acordos com os socialistas, sem esquecer a capitalização, se for necessário, de alguns erros do Governo de maioria absoluta.

"Não vale a pena iludirmo-nos ao pensar que esta situação criou uma nova e grande oportunidade ao PSD", considera, acrescentando que "a oportunidade do PSD é fazer um caminho de afirmação da sua capacidade de liderar a oposição em Portugal e, ao mesmo tempo, vá crescendo na sua capacidade como alternativa ao Governo".