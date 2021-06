"Quem é o autor das mentiras?" Francisco Rodrigues dos Santos aperta o cerco a Cabrita

Francisco Rodrigues dos Santos, líder do CDS © José Sena Goulão/Lusa (arquivo)

Francisco Rodrigues dos Santos reforça que Eduardo Cabrita deve explicações aos portugueses sobre o acidente que vitimou um trabalhador na A6. O presidente do CDS diz que o Ministério da Administração Interna mentiu, e devem ser assumidas responsabilidades políticas.

"Pior do que recusar dar explicações à família da vítima e aos portugueses, mesmo quando convidado pelo Presidente da República, é o facto de o Ministério ter mentido sobre os factos do acidente, imputando responsabilidades à vítima", aponta.

O líder centrista endereçou uma pergunta a Eduardo Cabrita, e espera que a resposta seja breve: "Quem é o autor das mentiras que resultam do comunicado desmentido pela Brisa?", questiona.

Francisco Rodrigues dos Santos assume ainda que, para o CDS, não faz sentido que Eduardo Cabrita esteja a ser investigado pelas polícias que tutela.

Esta quarta-feira, numa visita conjunta com Marcelo Rebelo de Sousa, Eduardo Cabrita foi novamente incitado a falar sobre o acidente ocorrido há doze dias, mas o ministro defendeu que não era, "de todo, o momento adequado".

Já sobre as recentes desfiliações no CDS, com as saídas de Francisco Mendes da Silva e do antigo secretário-geral adjunto Luís Marreiros, o presidente do partido lembra os tempos de Assunção Cristas.

"No último ano de liderança de Assunção Cristas, saíram mais militantes do CDS do que no ano e meio de liderança de Francisco Rodrigues dos Santos. Neste último ano e meio, por cada militante que saiu, juntaram-se dois novos filiados", argumenta.

Rodrigues dos Santos assume, por isso, que o CDS tem mais militantes no partido, "com mais estruturas eleitas no país". "A nossa estrutura local está reforçada", garante.

Os centristas reúnem-se esta quarta-feira num Conselho Nacional extraordinário, para aprovar mais 52 listas às eleições autárquicas.