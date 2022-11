Quem é Paulo Raimundo, o escolhido para secretário-geral do PCP?

© Gerardo Santos/Global Imagens

Por Francisco Nascimento 05 Novembro, 2022 • 22:43 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Ao fim de 18 anos, o PCP vai ter um novo nome na liderança. O escolhido é Paulo Raimundo, que entrou para o partido em 1994, e pertenceu à comissão política de Carlos Carvalhas.

O partido explica que Paulo Raimundo "é de uma geração mais jovem, com uma experiência diversificada" e está "preparado para uma responsabilidade que associa dimensão pública à ligação" partidária.

Com 46 anos, Paulo Raimundo, trabalhou em carpintaria, foi padeiro e animador cultural na Associação Cristã da Mocidade na Bela Vista. São realidades, destaca o PCP, que lhe permitiram "sentir as contradições do dia-a-dia, a realidade do trabalho mal pago, da exploração e da precariedade".

Paulo Raimundo nasceu em Cascais, cresceu em Setúbal, e aderiu à Juventude Comunista Portuguesa em 1991. É membro do PCP desde 1994 e dois anos depois foi eleito pela primeira vez para o Comité Central.

Pertenceu à comissão política de Carlos Carvalhas e, em 2004, entrou para os quadros do partido. Nesta altura, além de fazer parte do comité central, Paulo Raimundo é também membro da comissão política liderada por Jerónimo de Sousa.

"Paulo Raimundo associa qualidades humanas próprias a uma experiência densa e diversificada, um trabalho político em múltiplas áreas de organização e intervenção com responsabilidades pelo trabalho da juventude e da JCP, integração e direção de organizações regionais, tarefas nas áreas sindical, de acompanhamento de setores e empresas e dos serviços públicos, entre muitas outras", realça o partido.