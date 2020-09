Quem está ao lado de Marisa Matias? Candidatura divulga lista de apoiantes

Lisboa, 09/09/2020 - A Eurodeputada do Bloco de Esquerda, Marisa Matias apresenta a sua candidatura as Eleições Precidencias de 2021 no Largo do Carmo em Lisboa. (Jorge Amaral/Global Imgens) © Jorge Amaral/Global Imagens

Ana Benavente deputada do PS e foi secretária de Estado da Educação no Governo de António Guterres e reincide, agora, no apoio à candidatura de Marisa Matias.

Outro antigo deputado do PS, Manuel Strecht Monteiro, médico e mandatário nacional do "Movimento pelo Sim", no referendo de 2007 sobre a despenalização do aborto também alinha no apoio.

A lista integra ainda o psiquiatra Júlio Machado Vaz, o sociólogo Boaventura Sousa Santos, o antropólogo Bruno Sena Martins, o arqueólogo e Prémio Pessoa, Cláudio Torres e Manuela Tavares, ativista feminista.

Apoiantes de Marisa Matias são também o historiador e fundador do Bloco de Esquerda Fernando Rosas, a médica Isabel do Carmo e o capitão de Abril Pezarat Correia.

A lista inclui músicos como: Fausto Bordalo Dias, Sérgio Godinho, Adolfo Luxúria Canibal e Miguel Guedes.

As jornalistas Pilar del Rio e Alexandra Lucas Coelho e escritores como José Luís Peixoto e Inês Pedrosa manifestam-se também apoiantes da candidata numa lista que inclui ainda os atores António Capelo e Sara Barros Leitão.