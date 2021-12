"Quem gere a conta de Twitter de Rio é Rio" e a "ironia" causa "percalços"

Salvador Malheiro © Sara Matos/Global Imagens

Salvador Malheiro assegurou esta sexta-feira, no Bloco Central, da TSF, que "quem gere a conta de Twitter de Rui Rio é Rui Rio". Foi assim que o social-democrata respondeu a Pedro Marques Lopes, que o questionou sobre se não seria melhor retirar o telemóvel das mãos do líder dos sociais-democratas. O autarca comentou o tweet partilhado pelo líder do PSD, que insinuou haver uma ligação direta entre a detenção do ex-banqueiro João Rendeiro na África do Sul e as legislativas antecipadas de 30 de janeiro.

O diretor da PJ deu uma conferência de imprensa de manhã. Depois esteve na RTP às 13h, na CMTV às 17h, na CNN às 19h e, exibindo o seu dom da ubiquidade, conseguiu estar às 20h, ao mesmo tempo, na SIC e na TVI.

Pelos vistos, o azar de João Rendeiro foi haver eleições em janeiro. - Rui Rio (@RuiRioPSD) December 12, 2021

"Há uma uma forma particular de ele se expressar e comunicar", salientou o apoiante de Rui Rio, vincando que "ficou por demais evidente que o que ele quis criticar foi a mediatização que foi feita em torno daquela detenção".

Rui Rio tem sido um grande crítico estado da Justiça em Portugal, advogou ainda o social-democrata, lembrando que o PSD está a trabalhar numa verdadeira reforma para apresentar nesse âmbito. Salvador Malheiro considerou possível que a forma de o líder do partido se expressar por vezes esbarre em mal-entendidos, "com uma mensagem de verdade, ao estilo de Rui Rio, que, por vezes, tem esta sua ironia, que é dele - que esteve na base daquela última frase do tweet -, que causa estes pequenos percalços". Desta vez, o percalço foi mesmo a última frase da mensagem de Rio - "Pelos vistos, o azar de João Rendeiro foi haver eleições em janeiro." -, frisa Malheiro.

