"Queques que guincham?" Carla Castro responde aos "termos impróprios" de Costa

O primeiro-ministro justificou a mudança na liderança da Iniciativa Liberal (IL) com a necessidade de "os queques" terem de "guinchar" para se fazerem ouvir na oposição. Ora, Carla Castro, candidata à sucessão de João Cotrim de Figueiredo rejeita "soundbites popularuchos" e apela a Costa que se preocupe "com a própria equipa".

Em comunicado enviado à TSF, a também deputada considera que "a IL está no Parlamento para fazer uma política diferente" e define os termos utilizados por António Costa como "absolutamente impróprios para um primeiro-ministro".

"Queremos oferecer propostas concretas que melhorem a vida dos portugueses, lhes devolvam a esperança e os retirem da estagnação socialista dos últimos 20 anos que nos meteu na cauda da Europa", lê-se no comunicado.

Carla Castro termina, lançando um conselho ao chefe de Governo: "Faria melhor em preocupar-se com a sua própria equipa e com o estado do país".

Em entrevista à Visão, António Costa acusou a "direita democrática" de, "em vez de fazer uma barreira clara" ao Chega, se "deixar contaminar" e de ser um "aliado objetivo" do partido liderado por André Ventura, por oposição ao PS, que estabeleceu "um cordão sanitário".

"O que explica a mudança da liderança da IL? É o facto de Cotrim de Figueiredo não se conseguir adaptar a este novo estilo histriónico que a IL quer ter, de guinchar um bocadinho mais alto do que o Chega. Fica é ridículo. Porque os 'queques', quando tentam guinchar, ficam ridículos perante o vozeirão popular que o Ventura consegue fazer", afirmou.