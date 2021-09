"Queremos continuar a ser o partido com maior número de câmaras"

O secretário-geral do Partido Socialista, António Costa © António Cotrim/Lusa

O secretário-geral do PS afirmou este domingo que o seu partido poderá ser o primeiro na história da democracia portuguesa a vencer três eleições autárquicas consecutivas, sendo a força política que vence mais câmaras e mais freguesias.

António Costa falava à entrada da sede do seu partido, no Largo do Rato, em Lisboa, onde está a decorrer uma reunião do Secretariado Nacional do PS para o acompanhamento da noite eleitoral das autárquicas.

"Ganha as eleições autárquicas o partido que vencer o maior número de câmaras e de freguesias. Julgo que hoje poderá ser a primeira vez que um partido, o PS, ganha por três vezes seguidas eleições autárquicas, tendo o maior número de câmaras e de freguesias", declarou o líder socialista.

O secretário-geral do PS referiu que, desde as eleições autárquicas de 2013, o seu partido é o que tem o maior número de câmaras e de freguesias, e secundarizou o critério do número de votos totais, dando como exemplo o caso do PSD.

"O PSD tem muitíssimo mais coligações do que o PS. E é obvio que, quando se for ver qual o mais votado, o PS será seguramente o mais votado, porque o PSD terá de repartir parte da sua votação (por pouco que seja) com os seus parceiros de coligação", disse.

O critério mais razoável em eleições autárquicas, de acordo com António Costa, é a meta do partido que conquista mais câmaras e mais freguesias.

Interrogado se o PS espera ganhar mais câmaras ao PSD ou à CDU, o líder socialista invocou a "geografia eleitoral".

"Praticamente em todas as câmaras, os outros partidos disputam-nas ao PS. O PS, nuns casos, disputa as presidências ao PSD e ao CDS, o que acontece na generalidade do país. Em algumas regiões do país, como na Área Metropolitana de Lisboa ou no Alentejo, o PS disputa câmaras ao PCP. Há muito poucas câmaras em que o PCP e PSD estejam em disputa direta pela presidência. E, por isso, a campanha foi toda feita contra o PS", declarou.

Para António Costa, nas eleições de hoje, "é provável que o PS volte a ser o partido com maior número de câmaras e de freguesias".

"Creio que será a primeira vez que um partido ganha três vezes consecutivamente eleições autárquicas", insistiu.

Questionado sobre a possibilidade de o PS perder câmaras como a de Castelo Branco ou Coimbra, o secretário-geral socialista contrapôs que "há outras" que o seu partido pode ganhar.

"O PS não está preocupado com esta ou com aquela cidade, mas está sim preocupado em manter as câmaras que tem", respondeu.

Em relação ao resultado de Lisboa, António Costa remeteu a análise para o candidato do seu partido e atual presidente da Câmara, Fernando Medina.

"Qualquer que seja o resultado irei sempre ao Pátio da Galé dar um abraço ao Fernando Medina", acrescentou.