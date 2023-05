"Queremos mostrar como a Europa contribui para melhorar a vida das pessoas"

Maria Manuel Leitão Marques © Pedro Rocha/Global Imagens (arquivo)

Por Rui Cid 12 Maio, 2023 • 07:52 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A iniciativa é designada de "Roteiros da Europa". Maria Manuel Leitão Marques, eurodeputada do Partido Socialista, adianta à TSF que, ao longo dos próximos meses, os representantes do PS no Parlamento Europeu vão percorrer Portugal continental e as ilhas para conhecer obras que nasceram com a ajuda de dinheiro vindo de Bruxelas.

O percurso começa em Portalegre, com uma passagem por uma incubadora virada para a área da bioenergia, para "valorizar a inovação". Seguem-se visitas à Fortaleza de Juromenha, no município do Alandroal, Évora, para "valorizar a recuperação do património" e a uma unidade de cuidados continuados, no município da Vidigueira, Beja, para "chamar a atenção para as pessoas e para os momentos da vida que podem ser muito complicados".

Ouça aqui as declarações de Maria Manuel Leitão Marques à TSF 00:00 00:00

"Queremos mostrar, em concreto, como a Europa contribui para melhorar a qualidade de vida das pessoas ou para valorizar os territórios. O objetivo é traduzir a Europa para as pessoas e falar com elas em maior proximidade", explica Maria Manuel Leitão Marques.

É com esta ideia em mente que os eurodeputados socialistas terminam o dia em Montemor com uma conversa aberta ao público sobre assuntos europeus, "não necessariamente apenas sobre fundos vindos de Bruxelas".

Depois do Alentejo, a próxima paragem deste roteiro é o Algarve, a 14 de julho.