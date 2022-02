"Questão grave e urgente." Santos Silva vai à AR debater tensão entre Rússia e Ucrânia

© António Cotrim/Lusa

O ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, vai ser ouvido na quinta-feira, na reunião da Comissão Permanente, na Assembleia da República (AR), sobre a tensão na Rússia e Ucrânia. A conferência de líderes considerou o assunto "grave e urgente".

No final da conferência de líderes, em declarações aos jornalistas, o deputado Duarte Pacheco explicou que os líderes parlamentares aceitaram uma proposta de Ferro Rodrigues, presidente da AR, depois do próprio ministro se ter disponibilizado para falar aos deputados.

Duarte Pacheco explicou que "o que aconteceu na fronteira entre a Ucrânia e a Rússia é de tal forma grave e urgente, que obriga a comissão permanente a fazer o debate".

O reconhecimento por Vladimir Putin, presidente russo, das cidades de Donetsk e Lugansk como territórios independentes já foi condenado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e pelo Governo, nomeadamente pelo primeiro-ministro, António Costa. A União Europeia já aplicou sanções à Rússia.

Na reunião da comissão permanente, marcada para quinta-feira às 15h00, os deputados vão ainda votar o levantamento da imunidade parlamentar do antigo ministro Eduardo Cabrita, para que seja constituído arguido no caso do acidente que vitimou um trabalhador na A6.

Na próxima semana haverá uma nova reunião da Comissão Permanente, por solicitação do PCP, para analisar a questão da seca em Portugal. A reunião será "na quarta-feira ou quinta-feira", para permitir que os ministros do Ambiente e da Agricultura compareçam na AR.

Duarte Pacheco explicou ainda aos jornalistas que, embora tudo aponte para que o novo Governo tome posse até ao final de março, "existindo questões graves e urgentes, as reuniões devem manter-se até ao final da legislatura".