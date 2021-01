Quinto dia de campanha com iniciativas discretas, ainda sem confinamento

© Leonardo Negrão/Global Imagens

No quinto dia de campanha, os candidatos presidenciais vão estar espalhados pelo país, de Lisboa a Ponte de Lima, com iniciativas discretas na véspera do novo confinamento.

Ao contrário do que estava previsto, o quinto dia de campanha ainda vai decorrer sem dever de recolhimento domiciliário, que só entra em vigor às 00h00 de sexta-feira.

Ana Gomes vai estar em Cinfães, onde vai visitar a Escola Profissional e os Bombeiros Voluntários durante a manhã. À tarde, a campanha passa para o espaço digital, com uma sessão 'online' em que a candidata apoiada pelo PAN e pelo Livre vai apresentar os seus compromissos para o século XXI e que conta com a presença do socialista Manuel Alegre.

A candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda, Marisa Matias, vai andar por Lisboa, depois de um dia em que passou pelos Açores e pela Madeira.

De manhã, visita uma associação de bairro, na Ajuda, que assegura apoio alimentar às pessoas afetadas pela crise e depois vai encontrar-se com moradores da Rua dos Lagares, na Mouraria, que em 2017 conseguiram evitar um despejo.

João Ferreira, apoiado pelo PCP, estará pelo Norte do país: de manhã, visita a Escola Superior Agrária de Ponte de Lima e à tarde segue para Litoral, para a freguesia de Monserrate, Viana de Castelo, onde se vai encontrar com trabalhadores dos antigos estaleiros navais.

Depois disso, encontra-se com trabalhadores da empresa Continental Mabor, em Vila Nova de Famalicão e ao final da tarde estará no Instituto Design de Guimarães para a iniciativa "Um horizonte de Esperança para a Cultura".

Vitorino Silva começa o dia entre as margens do Douro, numa viagem de comboio desde Paredes até Tua e à tarde visita as freguesias de Nagozelo e Soutelo do Douro, em São João da Pesqueira.

André Ventura continua a percorrer o país de Sul a Norte e, depois de ter estado em Santarém e Portalegre na terça-feira, estará hoje em Castelo Branco e na Guarda para dois comícios, o primeiro pelas 15h00 junto às Docas de Castelo Branco e à noite, às 21h30, no auditório Paço da Cultura da Guarda.

O candidato apoiado pela Iniciativa Liberal, Tiago Mayan Gonçalves, reservou a manhã do quinto dia de campanha para cortar o cabelo no Porto e falar sobre o encerramento de algumas atividades durante o novo confinamento e à tarde visita a Escola Superior de Ciências Empresariais em Valença.

O atual Presidente da República e candidato a um segundo mandato em Belém, Marcelo Rebelo de Sousa, não tem ações de campanha previstas até dia 18.

As eleições presidenciais, que se realizam em plena epidemia de covid-19 em Portugal, estão marcadas para 24 de janeiro e esta é a 10.ª vez que os portugueses são chamados a escolher o Presidente da República em democracia, desde 1976.

Concorrem às eleições sete candidatos, Marisa Matias (apoiada pelo Bloco de Esquerda), Marcelo Rebelo de Sousa (PSD e CDS/PP) Tiago Mayan Gonçalves (Iniciativa Liberal), André Ventura (Chega), Vitorino Silva, mais conhecido por Tino de Rans, João Ferreira (PCP e PEV) e a militante do PS Ana Gomes (PAN e Livre).