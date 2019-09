Rangel e Carlos Encarnação com Rio em Coimbra e "feeling" que PSD vai ganhar

© Tiago Petinga/Lusa

O eurodeputado Paulo Rangel e o antigo autarca Carlos Encarnação marcaram este domingo presença num pequeno percurso a pé em Coimbra ao lado do presidente do PSD, Rui Rio, e ambos manifestaram confiança na vitória do partido.

Antes de iniciar mais uma sessão de perguntas e respostas num café histórico de Coimbra, o líder do PSD fez um pequeno percurso a pé a partir do Largo da Portagem, iniciativa que não estava inscrita na agenda oficial e da qual os jornalistas foram informados cerca de uma hora antes.

À sua espera, tinha o antigo presidente da Câmara Municipal de Coimbra Carlos Encarnação, que em julho tinha alertado que se o PSD continuasse pelo mesmo rumo corria o risco de deixar de servir para alguma coisa.

Questionado se mudou de opinião desde então, o antigo autarca respondeu afirmativamente e justificou: "Porque o PSD entretanto alterou a sua maneira de proceder, a sua linguagem, a maneira de falar, para quem fala, quando fala, como fala e é isso que eu dizia que era preciso fazer".

Carlos Encarnação considerou que, neste momento, uma maioria absoluta do PS "é completamente impossível" e foi mais longe.

"Eu acredito que o PSD pode ter um grande resultado, significa que pode ganhar", afirmou, recebendo depois Rui Rio à chegada com um abraço.

Quase no final do percurso a pé, apareceu o eurodeputado Paulo Rangel, numa campanha em que não têm marcado presença os chamados 'notáveis' do PSD.

"Vim de propósito porque amanhã vou para Bruxelas e tenho de participar na campanha ao fim de semana", justificou, dizendo que já participou em outras iniciativas sem Rui Rio e hoje "veio a uma das grandes".

Questionado se acredita que o PSD vai ganhar, Rangel foi cauteloso.

"Eu estou em total linha com os comentários que fez o presidente, vi ontem na televisão o meu 'feeling' também é esse", afirmou, escusando-se a alongar-se em comentários por já ter feito a sua campanha e agora "é a do dr. Rui Rio".

Paulo Rangel foi cabeça de lista às europeias de maio, na qual o PSD ficou baixo dos 22%, o pior resultado de sempre em eleições nacionais.

Nesta subida da Rua Ferreira Borges, também marcaram presença na fila da frente a eurodeputada Lídia Pereira, bem como o presidente do Conselho Nacional, Paulo Mota Pinto, e a cabeça de lista do PSD por Coimbra, Mónica Quintela.

Se na baixa de Coimbra o líder do PSD encontrou sobretudo estrangeiros - brasileiros, moçambicanos e até arménios -, Rui Rio esteve antes em Buarcos, na Figueira da Foz, acompanhado de uma comitiva mais pequena do que noutras localidades, mas mostrou-se mais conversador com os populares do que em anteriores ocasiões.