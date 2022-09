António Costa © Mário Cruz/Lusa

António Costa, vai falhar as comemorações do 5 de Outubro, na próxima quarta-feira. A informação foi avançada pelo Observador e confirmada pela TSF junto ao gabinete do primeiro-ministro.

Fonte do gabinete de António Costa justifica a ausência do chefe do Governo com motivos pessoais, como já tinha ocorrido nas cerimónias do 10 de junho de 2021.

Em atualização