Recebido com protestos, Marcelo volta a pedir "paciência" aos professores

Marcelo Rebelo de Sousa

Por Carolina Rico 10 Fevereiro, 2023 • 11:27

O Presidente da República pediu "paciência" ao grupo de professores que o recebeu à chegada a Celorico da Beira, onde esta sexta-feira vai visitar a Feira do Queijo.

Os professores entregaram a Marcelo Rebelo de Sousa uma carta aberta onde apelam ao Presidente "que interceda junto do primeiro-ministro" e onde expõem as suas reivindicações, como nas palavras da coordenadora da direção distrital da Guarda do Sindicato dos Professores da Região Centro, Sofia Monteiro, "carreira recomposta, aumento real dos salários, horários legais e aposentação justa para rejuvenescer o corpo docente".

E "ainda faltam mais coisas", acrescentou Marcelo, em resposta, "temos de ter paciência".

"As negociações vão avançando, talvez muito lentamente", considera o Presidente da República. O problema da recuperação do tempo de serviço será, aponta, talvez o mais difícil de solucionar.

Reiterando que compreende "perfeitamente" a luta dos professores, Marcelo assegura que continua a "acreditar que vale a pena negociar".

A festa de homenagem ao queijo Serra da Estrela, que já vai na 44.ª edição, conta com uma programação que inclui gastronomia, artesanato, animação, música tradicional e concertos.