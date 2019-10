Recuperar dos estragos do Lorenzo é "um desafio para meses e anos"

Porto das Lajes, ilha das Flores

Por Teresa Alves 20 Outubro, 2019 • 16:12 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Presidente da República apelou, este domingo, para que a ajuda e solidariedade às ilhas das Flores e Faial não pare.

Pub Pub

Marcelo Rebelo de Sousa, que está de visita às ilhas das Flores e Faial, no arquipélago dos Açores, lembrou que a recuperação depois dos estragos provocados pela passagem o furacão Lorenzo pode levar meses e anos.

Pub Pub

"Houve uma solidariedade da parte de responsáveis políticos, da parte das forças armadas, da parte da sociedade em geral. Tem de continuar essa solidariedade para o futuro... apoios financeiros, disponibilidade para intervir ajudando no que for necessário no abastecimento ou no que forem problemas a resolver no Inverno... mas não deixar de existir porque isto é uma desafio para meses e ano", disse o Chefe de Estado durante a visita aos trabalhos de reconstrução do Porto das Lajes, nas Flores.

Marcelo Rebelo de Sousa lembra que a recuperação pode levar meses e anos (som RTP Açores) 00:00 00:00

Em declarações aos jornalistas, Marcelo Rebelo de Sousa fez notar que os trabalhos de reconstrução estão a decorrer com articulação e a pensar no futuro.

Marcelo rebelo de Sousa lembra que reconstrução está a decorrer com articulação e a pensar no futuro (som RTP Açores) 00:00 00:00

O Governo Regional dos Açores calcula que o furacão tenha causado prejuízos de 330 milhões de euros.