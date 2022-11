Redução de impostos e privatizações. O que propõe a IL para o Orçamento?

© Tiago Petinga/EPA

A Iniciativa Liberal vai apresentar cerca de 20 propostas de alteração ao Orçamento do Estado. Os liberais explicam que o objetivo do partido não é entrar "no campeonato da fita métrica", mas sim apresentar propostas que façam a diferença na vida dos portugueses.

A Iniciativa Liberal propõe, por isso, a redução dos impostos para as famílias e para as empresas, em sede de IRS e IRC. Em conferência de imprensa, a deputada Carla Castro explicou que o partido quer juntar os cinco primeiros escalões numa taxa única de IRS de 14,5 por cento.

"A taxa única tem sido muito debatida no Parlamento. No último Orçamento tínhamos apresentado uma proposta que foi muito criticada pelo Governo, dizendo que beneficiavam os escalões mais elevados", lembrou.

A deputada e candidata à liderança dos liberais admite que a atual proposta "não é a ideal", já que o partido continua a defender uma taxa única para todos os escalões", mas é uma medida "de compromisso, em que há uma fusão dos cinco primeiros escalões, sem beneficiar os escalões acima".

"Trará ganhos para os rendimentos mais baixos e é neutra para os rendimentos mais altos", argumentou.

As privatizações vão voltar a estar em cima da mesa, pela mão da IL, que propõe a venda de metade da TAP e de todo o capital da Caixa Geral de Depósitos: "O pack usual da CGD, RTP, Transtejo Soflusa, mas também a TAP, com pelo menos 50 por cento do capital".

Os liberais vai ainda propor a redução do IVA dos produtos alimentares, à exceção das bebidas alcoólicas, para a taxa zero. Há também uma segunda tentativa para a redução do IVA da eletricidade e do gás para seis por cento.

As propostas de alteração ao documento do Governo começam a ser discutidas a 21 de novembro, depois de ouvidos os ministros, na fase de especialidade do Orçamento do Estado.