Reforço de funcionários nos lares alargado até março. Apoio de 5000 euros para quem contratar

O Governo prolongou, até ao final de março, o programa para reforçar o número de funcionários nos lares do setor social. Em entrevista à TSF e ao Diário de Notícias, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, anunciou o prolongamento do programa MAREESS, que tinha sido criado para garantir que não haveria utentes abandonados nos lares.

Questionada sobre o facto de o setor social nem sempre ter sido bem tratado, Ana Mendes Godinho explica os objetivos deste programa. "É um programa em que o IEFP paga uma bolsa adicional a pessoas que vão trabalhar para o setor social e que, neste momento, já abrangeu 25 mil pessoas", detalha Ana Mendes Godinho, acrescentando que "este programa estava previsto terminar no final de dezembro e face à evolução da pandemia decidimos prorrogá-lo por mais três meses". Já na quinta-feira, em conferência de imprensa do Conselho de Ministros, a ministra já tinha anunciado a continuidade deste programa.

"Ao mesmo tempo", afirma Ana Mendes Godinho, o Governo vai "criar um mecanismo de apoio excecional para quem converta estes contratos em contratos sem termo para apoiar as instituições neste momento". Segundo a ministra, este apoio terá o valor de 5000 euros.

Até março do próximo ano, o Instituto do Emprego e Formação Profissional vai continuar a pagar uma bolsa adicional a quem for trabalhar para um lar. Ana Mendes Godinho considera que o setor social teve um papel determinante durante a pandemia.