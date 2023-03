Reforço do investimento na manutenção dos navios da Marinha deve ser "uma das prioridades"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa © António Cotrim/Lusa

O Presidente da República afirmou, esta terça-feira, que uma das prioridades deve ser o reforço do investimento para a manutenção dos equipamentos militares. Questionado sobre o caso em que 13 militares recusaram embarcar numa missão por "razões de segurança", Marcelo Rebelo de Sousa, que é também comandante supremo das Forças Armadas, destaca que o investimento já está a ser feito.

"Uma das prioridades é a manutenção. O Orçamento para 2023 já reforçou muitíssimo a manutenção. Sem manutenção, há risco de obsolescência e de degradação das capacidades militares portuguesas", disse, em declarações aos jornalistas, em Peniche.

Questionado se considera que falta investimento nas Forças Armadas, o Presidente da República declarou que nesta matéria concorda com o que disse a ministra da Defesa, "que em termos de manutenção era preciso reforçar o financiamento, uma vez que é a manutenção na Armada, mas é a manutenção no Exército e é a manutenção na Força Aérea".

Fiscalização "vai apurar factos e avaliar situação exata do navio"

O chefe de Estado referiu ainda que está à espera da fiscalização que está a ser feita pela Marinha ao navio, para apurar em que circunstâncias os militares recusaram fazer a missão.

"Está em curso uma fiscalização para verificar o que se passa com o navio e o apuramento do porquê da atitude dos militares", sublinhou, acrescentando que esta fiscalização "vai apurar os factos e avaliar a situação exata do navio".

Interrogado se houve indisciplina por parte dos militares que recusaram embarcar no NRP Mondego no sábado à noite, Marcelo Rebelo de Sousa respondeu que essa é "uma das componentes da investigação em curso".

A Marinha ordenou uma inspeção às condições de segurança do navio Mondego, que no sábado serviram de argumento para que parte da guarnição se tenha recusado a embarcar para cumprir uma missão militar, disse à Lusa fonte da Armada.

A inspeção foi ordenada logo depois do incidente, que se traduziu no não acompanhamento de um navio russo a norte do Porto Santo, tal como tinha sido ordenado pela chefia naval, acrescentou a mesma fonte.

Os 13 militares que se recusaram a embarcar alegando "razões de segurança", tal como manifestaram num documento, encontravam-se ao principio desta tarde retidos no navio, confirmou fonte da Marinha à Lusa.

A mesma fonte também confirmou que os 13 militares revoltosos serão substituídos, tal como avançou o jornal Público.

Os militares revoltosos incorrem em penas disciplinares graves, que podem ir até à privação da liberdade, segundo o Regulamento de Disciplina Militar.