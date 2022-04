Polémica com refugiados em Setúbal prejudica PCP? "Desconfio que esse é o objetivo"

Jerónimo de Sousa, secretário-geral do PCP © Manuel de Almeida/EPA

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, defendeu esta sexta-feira que a primeira questão que se coloca no caso do acolhimento de refugiados pela câmara municipal de Setúbal é saber se "é um caso único"

Questionado pelos jornalistas no parlamento, Jerónimo de Sousa disse que, tanto quanto sabe, existe "um conjunto de câmaras que naturalmente são solidárias com os imigrantes, com os refugiados, sempre, mas sempre solidários com essas situações".

O secretário-geral comunista defendeu que "a primeira pergunta que se coloca é de facto se isto é um caso único ou se existe uma generalidade de associações que são solidárias com os imigrantes", após questionado se o PCP vai acompanhar os pedidos de audição no parlamento do presidente da Câmara de Setúbal anunciados por quase todos os partidos.

"Portanto não percebemos o enfoque em relação à câmara" de Setúbal, acrescentou.

O semanário Expresso notícia hoje que refugiados ucranianos são recebidos na Câmara de Setúbal por russos simpatizantes do regime de Vladimir Putin e que responsáveis pela Linha de Apoio aos Refugiados estão a fotocopiar documentos dos refugiados, entre os quais passaportes e certidões das crianças.

Questionado se esta é uma questão sensível, dado que os dois países estão em guerra, o secretário-geral do PCP referiu que "aquela associação, aqueles que lá estão associados convivem bem uns com os outros", ressalvando no entanto não ter "informações precisas".

Já sobre se esta situação pode prejudicar o PCP, Jerónimo respondeu: "Desconfio de que esse é o objetivo."

"Mas que não é verdade, tendo em conta que existe por parte de diversas instituições essa solidariedade com aqueles que vêm para o nosso país", defendeu.

Já se o Governo deverá esclarecer a situação, Jerónimo de Sousa disse que "sim, convém esse esclarecimento".

"Mas eu acho que é possível esclarecer", afirmou o secretário-geral comunista.

O presidente da Câmara Municipal de Setúbal, André Valente Martins, do Partido Ecologista "Os Verdes", foi eleito pela lista da CDU (PCP/PEV/ID) nas últimas eleições autárquicas.