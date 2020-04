Voltar à "normalidade" em maio. O que se sabe sobre comércio, educação e futebol

O primeiro-ministro, António Costa © José Sena Goulão/EPA

Por Cátia Carmo 30 Abril, 2020 • 00:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Com o país em estado de emergência desde 18 de março devido à pandemia do novo coronavírus, que já está a ter grande impacto na economia portuguesa, chegou a altura de levantar restrições e sair, pouco a pouco, do confinamento.

A primeira data foi divulgada no domingo, relativamente ao setor educação, com as aulas presenciais do 11.º e 12.º anos a voltar no dia 18 de maio. O mesmo dia em que, segundo André Ventura anunciou esta quarta-feira depois de reunir com António Costa, reabrem as creches.

Mais cedo, já na próxima segunda-feira, dia 4, abre o pequeno comércio, revelou o presidente do PSD, Rui Rio, também esta quarta-feira no final de cerca de duas horas de reunião com o primeiro-ministro, que recebeu todos os partidos com assento parlamentar.

A I Liga de Futebol Profissional, ao contrário do que tem acontecido em países como a Holanda e França, em que os campeonatos foram cancelados, recomeça no fim de maio. Outra informação que o deputado do Chega, André Ventura, revelou após a ronda de audições com Costa sobre o calendário e plano de retoma devido à pandemia de Covid-19.

A confirmação destas e outras medidas vai ser feita pelo Governo, após o Conselho de Ministros de quinta-feira.