Por Nuno Domingues com Carolina Rico 09 Mai, 2023 • 09:55

No Dia da Europa, Pedro Silva Pereira esteve à conversa com a TSF em direto a partir do Parlamento Europeu, em Estrasburgo.

Pedro Silva Pereira diz que continua a ser importante cultivar o europeísmo. "É muito importante as pessoas compreenderem que estamos sempre o melhor dentro da Europa do que fora dela", defendeu o eurodeputado do PS em declarações na emissão especial de Dia da Europa da TSF no Parlamento Europeu, em Estrasburgo.

"As circunstâncias das crises recentes - a pandemia e a guerra na Ucrânia - só relevam que estes problemas que enfrentamos enfrentá-los-emos sempre melhor no quadro da cooperação europeia do que cada um para seu lado."

A ideia promovida por partidos e movimentos de "extrema-direita, populistas, nacionalistas e xenófobos" de regressar às fronteiras nacionais não passa de uma "ilusão", condena Pedro Silva Pereira.

Para o eurodeputado socialista, o Dia da Europa é "uma boa oportunidade para valorizarmos o projeto europeu sem deixarmos de lutar para que esteja mais à altura das expectativas dos cidadãos".

