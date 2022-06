Reitora do ISCTE acusa Governos pós-2009 de não cumprirem lei que financia ensino superior

© Mário Cruz/Lusa

A reitora do ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa, Maria de Lurdes Rodrigues culpa os Governos que se têm sucedido, desde 2009, pelos problemas financeiros que a instituição que agora lidera. Ouvida esta tarde no Parlamento sobre a polémica com o antigo ministro das Finanças, João Leão, que foi nomeado vice-reitor do ISCTE dois dias depois de ter deixado o Governo e vai liderar um projeto com financiamento público, aprovado pelo ministério que liderava, Maria de Lurdes Rodrigues fala de falta de financiamento do executivo.

"Passámos de cinco mil e poucos alunos para 6300 alunos, é uma instituição altamente prejudicada por esta metodologia de distribuição das dotações públicas. É aqui que começa o problema, no facto de os sucessivos Governos estarem em incumprimento da lei desde 2009, não aplicando aquilo que é normal, que é uma afetação de recursos públicos em função da atividade e do número de alunos que as instituições têm", assinala a antiga ministra da Educação, que saiu do Governo precisamente no ano que aponta como o do início dos problemas, 2009.

Sobre a questão em torno de João Leão, Maria de Lurdes Rodrigues revela que o convidou para ser vice-reitor - e para liderar o projeto em questão - durante uma reunião pedida pelo próprio, quando "tinha acabado de ser eleita" e em que este revelou que iria deixar o Governo.

A antiga governante nega qualquer conflito de interesses ao convidar João Leão para "integrar a equipa que estava em processo de formação" e apoiar o "desenvolvimento estratégico" da formação.

"Se há um problema moral, não o vejo nem consigo compreender", rematou, lembrando que os vice-reitores são escolhidos diretamente pelos reitores.