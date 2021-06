Relações familiares. Congresso do PAN discutiu possível "familygate" no partido

© Paulo Cunha/Lusa

A proposta de Inês Sousa Real para a alteração dos estatutos saiu vencedora com uma clara maioria, foram 103 votos a favor. Os delegados no congresso do Pessoas-Animais-Natureza (PAN) debateram as seis propostas em cima da mesa, com destaque para a que defendia restrições familiares no partido, que acabou por sair derrotada.

Com a primeira vitória de Inês Sousa Real no congresso, o PAN vai ter um novo líder a cada seis anos, uma vez que, dada a alteração dos estatutos, o porta-voz fica limitado a três mandatos.

Durante as as duas horas de discussão, o debate centrou-se na proposta A, encabeçada por Luís Teixeira, antigo candidato do PAN à Câmara de Setúbal. O militante queria colocar entraves às relações familiares dentro do partido, e explicou a proposta lembrando o "familygate" no Governo socialista.

"Em 2019, houve uma grande celeuma por causa de relações de parentesco, que até levou a demissões no Governo do PS. Um partido preocupado com os assuntos do século XXI deve orientar as suas decisões e ações em normas ética e transparentes", explicou.

A grande maioria dos delegados não concordou com a posição, e Sandra Pimenta, que tem o marido no partido, mostrou a insatisfação, questionando se, em caso de aprovação, "teria de deixar o partido por ser mulher".

O militante Jorge Alcobia também discordou, e lembrou até os tempos de escola. "Este artigo é inconstitucional. Venho para o PAN, conheço alguém, apaixono-me, caso, e depois um de nós vai embora. Ou então começamos a namorar às escondidas, pelos cantos, porque temos esta incompatibilidade", apontou.

A deputada Bebiana Cunha teceu breves palavras sobre o assunto, lembrando que nomear um familiar para um gabinete é diferente de vários familiares participarem ativamente na vida do partido.

A proposta teve apenas 12 votos a favor, insuficientes para alterar os estatutos do partido.