Relatório de investigação a fuga de informação na CPI à TAP entregue esta terça-feira a Santos Silva

Augusto Santos Silva © Gerardo Santos / Global Imagens

Por Sónia Santos Silva com Lusa 23 Maio, 2023 • 11:23 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O relatório que resulta da investigação a uma alegada fuga de informação na comissão parlamentar de inquérito à TAP vai ser entregue esta terça-feira ao presidente da Assembleia da República.

Em causa estão informações divulgadas há uma semana pelo Correio da Manhã, com comunicações trocadas entre membros do Governo sobre a exoneração por justa causa da ex-presidente executiva da TAP.

A divulgação de "conteúdos, documentos e elementos que se encontram no arquivo documental" da comissão", levou o presidente da comissão de inquérito à TAP, António Lacerda Sales, a alertar Augusto Santos Silva para uma "nova fuga de informação".

O presidente da Assembleia da República nomeou a deputada do PS Alexandra Leitão, atualmente presidente da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, para fazer a investigação sumária às eventuais fugas de informação de documentos, e o prazo para entregar as conclusões termina esta terça-feira.

A TSF sabe que o documento vai chegar às mãos de Augusto Santos Silva até ao final do dia.

O Correio da Manhã noticiou no dia 16 e maio que o ministro das Finanças, Fernando Medina, queria que as exonerações da ex-administradora executiva da TAP Christine Ourmières-Widener e do ex-presidente do Conselho de Administração da TAP Manuel Beja fossem tratadas pelos serviços jurídicos do Estado com extrema urgência.

A notícia cita um e-mail enviado ao secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, André Moz Caldas, pelo chefe de gabinete de Fernando Medina, em 8 de março, dois dias depois da conferência de imprensa em que foram anunciadas as exonerações por justa causa, pedindo também que os ex-presidentes fossem notificados da nota de culpa naquele mesmo dia.

Naquela comunicação, segundo o CM, o chefe de gabinete do ministro das Finanças, Carlos Alberto Domingues, admite que o último pedido será inexequível.

O anterior presidente da comissão de inquérito, Jorge Seguro Sanches, tinha já pedido a intervenção de Santos Silva num caso semelhante de divulgação de documentos enviados à comissão, publicados em órgãos de comunicação social, o que levou o presidente da Assembleia da República a abrir uma investigação interna.