Remodelação nas secretarias de Estado, Amorim prolonga contrato com Sporting e outros destaques TSF

Lisboa, 30/03/2022 - Cerimónia da tomada de posse do XXIII Governo Constitucional, no Palácio da Ajuda. António MendonçaMendes - Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.

O XXIII Governo Constitucional português sofreu, esta terça-feira, várias alterações. Marcelo Rebelo de Sousa, aceitou a nomeação de três secretários de Estado, com destaque para a "subida" de António Mendonça Mendes para a tutela do primeiro-ministro, e há mudanças de nomes na Economia, Turismo, Comércio e Serviços, Finanças, Assuntos Fiscais e no Tesouro.

No Sporting, a confiança em Rúben Amorim foi renovada por mais dois anos. O técnico dos leões renovou até 2026 e notícia foi confirmada no podcast ADN de Leão, publicado esta segunda-feira pelo emblema leonino.

A questão sobre o novo aeroporto de Lisboa voltou, esta terça-feira, à ordem do dia. O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, considerou importante que se mantenha a porta aberta a uma solução aeroportuária para Lisboa que permita a expansão e o autarca lisboeta, Carlos Moedas, insiste na necessidade de um novo aeroporto na cidade, mas defende que a Portela deve manter-se.

A Polícia Judiciária deteve esta terça-feira 14 pessoas pela alegada prática dos crimes de associação criminosa, fraude fiscal e branqueamento, na sequência de cerca de 100 buscas domiciliárias e não domiciliárias de norte a sul do país.

No mesmo sentido, a PSP deteve nove pessoas numa operação de combate às armas ilegais. o comissário André Teixeira adiantou que dos nove detidos, seis são homens e três são mulheres. Além destas detenções, a PSP apreendeu também três armas de fogo, armas brancas, 20 mil euros em dinheiro, material contrafeito, cartuxos e munições.

A idade da reforma deve se manter nos 66 anos e quatro meses em 2024, segundo os cálculos com base nos dados, ainda provisórios, divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). O valor é igual ao de 2023, ano em que há a registar um recuo de três meses por comparação com a idade de reforma fixada para 2022.

Os chefes e subchefes das equipas do Serviço de Urgência de Medicina do Hospital Fernando Fonseca (Amadora-Sintra) apresentaram esta terça-feira a demissão, por considerarem estar em causa a qualidade assistencial e a segurança dos utentes.

Os casos de VIH continuam a crescer em Portugal. Foram registadas, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS) e o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), quase 300 mortes e 1803 novos casos em 2020 e 2021.