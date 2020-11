Restaurantes a fechar às 15h00? "É duro de dizer", mas não vai acontecer, garante Costa

© Rui Oliveira/Global Imagens

A hipótese de alterar o horário do recolher obrigatório ao fim de semana das 13h00 para as 15h00, como o setor da restauração pretende, está fora de questão. António Costa explicou que essa hipótese esteve em cima da mesa, mas "não foi por acaso" que o Governo optou pelas 13h00.

"Nós temos em conta que todos os inquéritos epidemiológicos nos dizem que 68% das transmissões [do vírus] estão a ocorrer em momentos de convívio familiar e social", explicou o primeiro-ministro.

Perante este cenário, Costa admite que "é duro de dizer", mas é preciso "mesmo evitar esses grandes convívios à hora de almoço". "Os restaurantes poderão funcionar em regime de take-away e entrega ao domicílio", contudo nos próximos fins de semana não haverá mesmo almoços à mesa destes estabelecimentos.

Questionado sobre o facto de os restaurantes estarem a ser muito prejudicados nesta nova vaga, o chefe do Executivo admite que "será o setor mais atingido por esta crise" que, ao contrário de outros eventos, não se pode adaptar já que "uma refeição não é adiável".

Como tal, o primeiro-ministro refere que "hoje ou amanhã" serão conhecidos os novos apoios para o setor.

No fim de uma reunião com o líder da Confederação Europeia de Sindicatos, Luca Visentini, e os líderes da CGTP e UGT, para preparar as prioridades da presidência portuguesa na União Europeia, António Costa lembra que há metas definidas, mas algumas têm de se tornar prioridades com a pandemia.

Além dos temas que já tinham sido definidos como prioritários pelo Governo, como "a melhor conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional e haver um aumento geral dos salários - o que tem de sofrer ajustamentos no seu ritmo perante a crise -", é fundamental "olhar para estas realidades novas" para que haja um reforço "do combate à precariedade nas novas formas de trabalho e [para se] regular novas formas de trabalho, como o teletrabalho". O primeiro-ministro alerta que estas devem ser prioridades nacionais e europeias.

