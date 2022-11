Resultados de acesso ao ensino superior vão ser conhecidos mais cedo

© DR

A partir do próximo ano letivo, 2023/2024, os alunos que se candidatam ao ensino superior vão conhecer os resultados de acesso mais cedo, logo na primeira fase. No Parlamento, os deputados aprovaram uma proposta, por unanimidade, para antecipar a divulgação dos resultados.

Na proposta de alteração ao Orçamento do Estado, que partiu da Iniciativa Liberal (IL), lê-se que, habitualmente, "existem alunos com informação de colocação após o início do ano letivo", na segunda e terceira fase de acesso às universidades.

No atual ano letivo, os resultados da primeira fase foram conhecidos a 11 de setembro e as candidaturas realizaram-se de 25 de julho a 8 de agosto, pelo que os liberais notam "um grande hiato temporal entre a submissão das candidaturas e a divulgação" dos resultados.

"Entendemos que é fundamental e urgente que, já para o próximo ano letivo (2023/2024), o tempo que decorre entre a candidatura ao ensino superior e a resposta da 1.ª fase de colocação seja menor, dando tempo suficiente para a devida preparação - que tem especial impacto nos alunos deslocados - e acelerando também as fases de colocação seguintes", lê-se na proposta.

Os deputados defendem que todos os resultados das colocações devem ser conhecidos antes do início das aulas, "em total respeito pelos alunos e famílias", para que os estudantes iniciem a vida académica "atempadamente e sem sobressaltos".

Carla Castro, da IL, já tinha saudado o Governo por aceitar a proposta dos liberais, depois de a ministra Elvira Fortunato, ouvida na Assembleia da República no âmbito da fase de especialidade do Orçamento, ter admitido rever as datas de acesso ao ensino superior.

O secretário de Estado Pedro Nuno Teixeira anunciou na manhã desta terça-feira que, "no início de janeiro", o Governo iria apresentar as alterações ao calendário de acesso ao ensino superior.