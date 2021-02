Resultados definitivos das eleições. Marcelo foi reeleito com 60,70% dos votos

Marcelo Rebelo de Sousa © EPA

Por Lusa 01 Fevereiro, 2021 • 07:38 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O escrutínio provisório das Presidenciais terminou domingo, uma semana depois das eleições, e Marcelo Rebelo de Sousa, apoiado pelo PSD e CDS-PP, foi reeleito Presidente da República à primeira volta com 60,70% dos votos.

Segundo os dados da Secretaria-Geral do Ministério de Administração Interna - Administração Eleitoral, com as 3092 freguesias e 99 consulados apurados, a socialista Ana Gomes, apoiada pelo PAN e Livre, foi a segunda candidata mais votada, com 12,97%.

Seguiu-se André Ventura (Chega), com 11,90%, João Ferreira (PCP e Verdes) com 4,32%, Marisa Matias (Bloco de Esquerda) com 3,95%, Tiago Mayan Gonçalves (Iniciativa Liberal) com 3,22% e Vitorino Silva (Reagir, Incluir e Reciclar - RIR) com 2,94%.

A abstenção em 24 de janeiro foi de 60,76%, a percentagem mais elevada de sempre em eleições para o Presidente da República.

É o seguinte o quadro completo dos resultados, de acordo com os resultados divulgados pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna - Administração Eleitoral:

Freguesias apuradas: 3092 Concelhos apurados: 308 Consulados apurados: 99 Candidato %Votos Votos Marcelo Rebelo de Sousa 60,70% 2534734 Ana Gomes 12,97% 541555 André Ventura 11,90% 496770 João Ferreira 4,32% 180516 Marisa Matias 3,95% 164739 Tiago Mayan Gonçalves 3,22% 134484 Vitorino Silva 2,94% 122774 Outros dados das eleições Presidenciais 2021: Inscritos: 10864215 Votantes: 4262651 % Votos brancos: 1,10% % Votos nulos: 0,94% % Votantes: 39,24% % Abstenção: 60,76%

Fontes: Secretaria-Geral do Ministério de Administração Interna - Administração Eleitoral