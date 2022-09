Novo aeroporto: Comissão Técnica vai estudar cinco opções, mas tem "autonomia" para avaliar outras

Por Melissa Lopes 29 Setembro, 2022 • 13:38 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Depois de firmado o acordo com o PSD, o Governo aprovou esta quinta-feira a resolução de Conselho de Ministros "que promove a análise estratégica do aumento da capacidade aeroportuária da região de Lisboa", uma abordagem que envolve, além do aeroporto Humberto Delgado, a análise das localizações do Montijo, de Alcochete e da nova localização perto de Santarém, anunciou André Moz Caldas, secretário de Estado da Presidência do Conselho, esta quinta-feira.

Foi também criada uma Comissão Técnica Independente que vai avaliar as opções estratégicas e coordenar e a realizar a avaliação ambiental estratégica".

Esta comissão técnica terá "um coordenador geral", que será designado pelo primeiro-ministro, sobre proposta de três personalidades: do presidente do conselho superior de obras públicas, do presidente do conselho nacional do ambiente sustentável e do presidente do conselho dos reitores das universidades, explicou Pedro Nuno Santos, ministro da Habitação e Infraestruturas. O coordenador geral, por sua vez, vai indicar seis coordenadores de projetos de áreas diferentes.

O trabalho desta comissão "tem um prazo", esperando-se que até ao final de 2023 tenham concluído a avaliação ambiental estratégica, cujos trabalhos vão ser acompanhados por uma comissão de acompanhamento que será presidida pelo conselho superior de obras públicas e que integrará os presidentes das câmaras dos municípios afetados pelas potenciais localizações do futuro aeroporto.

Ou seja, estarão os autarcas de Alcochete, Benavente, Lisboa, Loures, Montijo e Santarém, "bem como os autarcas das localizações que a comissão técnica independente achar por bem acrescentar". Incluídos nesta comissão estão também os bastonários da ordem dos Engenheiros e dos Economistas, precisou o ministro.

Segundo o ministro, o Laboratório Nacional de Engenharia Civil terá também "um papel muito importante" no processo, já que vai assegurar "todos os encargos orçamentais decorrentes da criação da comissão técnica, prestará todo o apoio logístico e tratará da contratação e aquisição de serviços que se revelem necessárias".

O Governo decidiu também apresentar à Assembleia da República uma proposta de lei "que clarifica a intervenção dos municípios nos procedimentos de construção, ampliação ou modificação de um aeródromo", de modo a "clarificar" que no procedimento os pareceres das câmaras municipais potencialmente afetadas não são vinculativos.

Há cinco opções estratégicas em análise

Questionado pela TSF sobre se há algum critério que limite a definição de possíveis localizações do novo aeroporto, o ministro disse que a resolução do Conselho de Ministros prevê a realização de cinco opções, que implicam localizações ou complementos ou soluções duais".

Ou seja: "uma solução dual, em que o aeroporto Delgado terá o estatuto de aeroporto principal e o Montijo complementar"; uma "solução em que Montijo adquire progressivamente o estatuto de aeroporto principal e o aeroporto Humberto Delgado o estatuto de aeroporto complementar"; uma terceira em que implicaria a construção novo aeroporto internacional do campo de Tiro de Alcochete, que substituiria o aeroporto Humberto Delgado"; uma quarta solução, também dual, em que o aeroporto Humberto Delgado terá o estatuto de aeroporto principal com o de Santarém como complementar" e por, último, a quinta opção, a construção do aeroporto internacional em Santarém, substituindo de forma integral Humberto Delgado".

No entanto, é dada a possibilidade de a comissão técnica de poder ver, avaliar estudos ou planos de outras opções estratégicas. "É conferida à comissão técnica independente liberdade e autonomia para, para além destas cinco, avaliar e estudar outras opções estratégicas".

Portugal não prolonga alerta no âmbito da Covid-19

No mesmo Conselho de Ministros, foi ainda decidido não prolongar a situação de alerta em Portugal no âmbito da Covid-19. "A situação da pandemia permite-nos tomar, com toda a segurança, a decisão de não renovar o estado de alerta no nosso território continental", afirmou o ministro da Saúde, também presente na conferência de imprensa.

Essa decisão é sustentada na "elevada taxa de vacinação da população portuguesa" e na "menor agressividade das estirpes de SARS-Cov-2 que estão em circulação", assim como a incidência da doença, mas sobretudo o seu impacto na saúde das pessoas e no sistema que se tem mantido "estável e controlado". No entanto, avisou o ministro, a não renovação do estado de alerta "não significa que possamos considerar que a pandemia da Covid-19 está ultrapassada".