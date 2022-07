Reunião entre primeiro-ministro e líder da oposição foi "agradável e produtiva". Sobre aeroporto voltarão a falar "em breve"

A reunião entre Antónia Costa e Luís Montenegro começou às 10h00 © José Sena Goulão/Lusa

Por Clara Maria Oliveira com Rui Oliveira e Costa 22 Julho, 2022 • 14:13 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O primeiro-ministro e o presidente do PSD estiveram reunidos a sós em São Bento, durante três horas e meia, no primeiro encontro entre ambos enquanto primeiro-ministro e líder da oposição e que teve como tema a questão do novo aeroporto.

Luís Montenegro chegou à residência oficial do primeiro-ministro pelas 10h00, saiu às 13h42 e, no final da reunião, nem o líder social-democrata, nem António Costa, prestaram declarações aos jornalistas.

"Foi uma reunião longa onde pudemos abordar temas muito diversos e onde, como é dever do Governo, tive oportunidade de transmitir informação tão pormenorizada quanto possível sobre diversos temas", começou por afirmar o primeiro-ministro.

Entre as temáticas abordadas na conversa, esteve a política externa, a política de defesa, de segurança interna, questões financeiras e "sobre os temas mais diversos", acabando-se por estabelecer metodologias de trabalho entre Costa e Montenegro.

O novo aeroporto de Lisboa foi um dos pontos mencionados na conversa, algo que "voltará a ser discutido" brevemente, mas, da primeira reunião entre o primeiro-ministro e o líder da oposição, essa temática tomou "apenas uma pequena parte".

"Foi uma conversa agradável e certamente foi a primeira de várias", antecipou António Costa. Sobre as mais de 3h30 de troca de argumentos, o primeiro-ministro afirmou que "foi necessariamente mais longa porque foi a primeira vez" que falaram nesta posição.

Com o anterior líder do PSD, Rui Rio, a primeira reunião em São Bento com o primeiro-ministro aconteceu no dia 20 de fevereiro de 2018. Foi também considerada longa, cerca de duas horas e meia, mas bem mais curta do que esta de hoje com Luís Montenegro.

No final do encontro, em que António Costa e Rui Rio também estiveram a sós, o ex-líder social-democrata falou à comunicação social, ao contrário do que se passou esta sexta-feira.

No final de maio, Luís Montenegro foi eleito líder do PSD com mais de 72% dos votos, sucedendo no cargo a Rui Rio, e entrou formalmente em funções no início deste mês.

Em junho, numa conferência promovida pela Câmara do Comércio Luso Espanhola, em Lisboa, o primeiro-ministro afirmou que a nova solução aeroportuária para a região de Lisboa será feita em consenso com o PSD, justificando que se trata de um processo estruturante para várias legislaturas e que condicionará a ação de vários governos.

No fim desse mês, o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, fez publicar um despacho com uma solução aeroportuária - Montijo mais Alcochete - e afirmou que prescindia do acordo do partido de Luís Montenegro.

Mas António Costa determinou que o ministro das Infraestruturas revogasse esse despacho, insistindo que a solução referente ao novo aeroporto da região de Lisboa terá de ser tomada com base num acordo com o PSD.