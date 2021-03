Ribau Esteves agradece apoio do PSD, mas ainda não decidiu recandidatura a Aveiro

Ribau Esteves © Tony Dias/Global Imagens

O presidente da Câmara de Aveiro, Ribau Esteves (PSD), agradeceu esta quarta-feira a confiança do partido para uma eventual recandidatura, mas adiantou não ter ainda tomado qualquer decisão.

Numa nota de informação, Ribau Esteves agradece a decisão do PSD, "hoje anunciada publicamente pelo seu secretário-geral José Silvano, "de querer e garantir desde já o apoio político e formal à sua recandidatura a presidente da Câmara Municipal de Aveiro".

"Foi com muito gosto que recebi esse anúncio, que assumo como importante para a minha decisão pessoal, que tomarei proximamente, no âmbito da reflexão que tenho em curso (sim ou não à recandidatura), sendo que a decisão que vou tomar será anunciada publicamente e em tempo devido e oportuno, 'na hora e no momento que desejar', como referiu o secretário-geral do PSD, no caso de ser a recandidatura", escreve Ribau Esteves.

O autarca termina a informação comprometendo-se a "prosseguir com toda a dedicação e elevada intensidade o trabalho de presidente da Câmara Municipal de Aveiro, com a equipa que lidera".

"Como fazemos desde o primeiro dia, totalmente focados nos objetivos que temos em desenvolvimento, e no cumprimento do compromisso assumido com os cidadãos aveirenses em 1 de outubro de 2017", conclui.

Ribau Esteves, que foi secretário-geral do PSD de outubro de 2007 a junho de 2008 e deputado na VI legislatura, presidiu durante 15 anos à Câmara de Ílhavo, pelo seu partido, de onde transitou para a presidência da Câmara de Aveiro, eleito pela primeira vez em 2013, em coligação com o CDS e o PPM.

Em 2017 foi reeleito por essa coligação, com 48,52% dos votos, o que permitiu o reforço da maioria com mais um vereador.