Ribau Esteves não será candidato à liderança do PSD

José Ribau Esteves © Maria João Gala/Global Imagens

Por Carolina Quaresma com Rui Tukayana 04 Abril, 2022 • 12:22 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Ribau Esteves anunciou, esta segunda-feira, que não será candidato à presidência do Partido Social Democrata, um partido que, como referiu, tem de mudar radicalmente de vida. Era a isso que se propunha o atual autarca de Aveiro, mas com o partido virado para dentro e para as lutas por lugares, durante o período em que esteve em ponderação, Ribau Esteves admitiu que não conseguiu os apoios que pretendia.

"Não consegui estruturar na totalidade do território nacional uma equipa de combate para ganhar as eleições diretas de 28 de maio. Não me interessa, nem a mim, nem ao PSD, disputas para marcar posição ou para ser notícia, apenas interessa lutar para ganhar e abrir um processo radicalmente novo na vida do PSD. Feita a ponderação, decidi não ser candidato a presidente do PSD a 28 de maio próximo, assumindo hoje publicamente a decisão que tomei no dia 26 de março e que não anunciei na semana passada por respeito político aos relevantes atos praticados com a tomada de posse dos deputados à AR, no início da nova legislatura e do novo Governo de Portugal", disse em declarações aos jornalista numa conferência de imprensa, sublinhando que irá ficar por Aveiro, a lutar para que a cidade seja Capital Europeia da Cultura em 2027.

"Decidi não ser candidato a presidente do PSD." Ouça aqui as declarações de Ribau Esteves 00:00 00:00

"Quero agradecer a todos os muitos que me manifestaram o seu apoio, muitos deles que não conheço, porque por sua iniciativa me facultaram essa sua perspetiva, mas a verdade é que é preciso mais tempo e mais trabalho para termos uma alternativa forte dentro do PSD", acrescentou.

Ribau Esteves quer ver o PSD regressar aos tempos em que também era PPD, mas não teve tempo para montar uma candidatura vencedora. E se Ribau Esteves considerou que não teve tempo, o único candidato conhecido, Luís Montenegro, foi acusado por Ribau de estar a trabalhar nisso há anos.

"O doutor Luís Montenegro está em campanha há seis anos para ser líder do PSD, com ações no terreno todas as semanas, representando hoje o passado do PSD, passado esse que continua a lutar de uma forma sôfrega e lamentável por condicionar o futuro do PSD e, assim, por essa via, não vamos lá", considerou.

Quanto ao futuro, Ribau Esteves respondeu que, mesmo que Montenegro ganhe as eleições, não irá fazer oposição interna. Relativamente a apoios nas eleições de maio, Ribau Esteves revelou que não irá apoiar Luís Montenegro, mas talvez apoie Jorge Moreira da Silva, caso a candidatura se confirme.