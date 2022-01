Rio aconselha Costa a seguir o "exemplo" do gato Zé Albino, "figura central"

© Nuno Veiga/Lusa

O presidente do PSD, Rui Rio, considerou esta segunda-feira que o líder do PS "perde oportunidades de estar calado" e disse que António Costa devia seguir o "exemplo" do seu gato de estimação que "é uma figura central" desta campanha.

"Um dos elementos que tem sido notório nesta campanha, um elemento importante, é o Zé Albino [gato de Rui Rio] e eu acho que há aqui candidatos, em particular o doutor António Costa, que devia seguir o exemplo do Zé Albino, consegue ser uma figura central da campanha e não perde uma única oportunidade de estar calado, é que não perde mesmo, e o doutor António Costa, às vezes, perde oportunidades de estar calado", criticou.

O presidente do PSD reagia às acusações lançadas pelos socialistas que, num comício no domingo à noite, em Viana do Castelo, acusaram o PSD de apresentar um programa eleitoral "cheio de maroscas".

Rui Rio falava aos jornalistas no decorrer de uma arruada em Portalegre, círculo eleitoral do país que elege menos deputados, apenas dois, desde 2005.

O PS, que fez o 'pleno' e elegeu dois deputados, em 2019, volta a apostar no secretário de Estado do Planeamento, Ricardo Pinheiro, de 42 anos, para encabeçar a sua lista neste círculo eleitoral, enquanto o PSD quer recuperar o deputado que perdeu nas últimas legislativas, lançando o estudante João Pedro Luis, de 19 anos.