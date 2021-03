Rio alerta para Rt acima de 0,9: "Se subir para 1, não vale a pena desconfinar"

© Tiago Petinga/Lusa

Por Francisco Nascimento 10 Março, 2021 • 17:59 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Rui Rio adianta que o Rt voltou a subir, estando ligeiramente acima de 0,9. O líder do PSD revelou o dado transmitido pelo Presidente da República e alertou que se o indicador ultrapassar o 1, "não se pode" desconfinar.

"Temos de prestar atenção. Se subir para 1, não vale a pena fazer nada", afirmou depois da audiência com o Presidente da República, tendo em vista a renovação do estado de emergência.

Rui Rio defende que os governantes devem definir indicadores para iniciar o plano de desconfinamento, como os 60 casos por cem mil habitantes, o Rt e o número de internados em cuidados intensivos.

"Em função da evolução, o país terá um confinamento de nível um a cinco", afirmou, socorrendo-se do trabalho apresentado por Raquel Duarte na reunião do Infarmed.

O presidente do PSD admitiu que o Governo vai pautar-se por um desconfinamento por regiões, o que lhe parece "adequado". "É necessário que os testes sejam acelerados, para evitar que tudo volte atrás", apontou.

No caso da testagem, Rui Rio apela a que se façam testes no ensino público e privado, uma vez que "este é um caso de saúde pública, e não de política de educação".

O líder do PSD lembra que há zonas do país com uma menor incidência do vírus, pelo que "não faz sentido estarmos todos confinados da mesma forma". "Na Guarda, Castelo Branco e Portalegre, a taxa de incidência é muito menor do que na Área Metropolitana de Lisboa e Porto", lembrou.

Rio explicou ainda que, na sua opinião, "o ideal seria confinar ou apertar o confinamento quando há um núcleo mais forte em concelhos".

Reabertura das escolas? Rio pede que se olhe para o Rt

Quanto aos detalhes do confinamento, Rui Rio garante que "nada sabe", mesmo em relação à reabertura das creches.

Ainda assim, Rio deixou a ressalva quanto à subida do índice de transmissibilidade: "O Rt já terá ultrapassado o 0,9. Se chegar a 1, é muito diferente". O social-democrata reafirmou que as escolas devem reabrir apenas em função dos números da pandemia.

Sobre a lei sanitária que o Governo pondera implementar, para evitar a "banalização" do estado de emergência, o líder do PSD reconhece que seria mais prático implementar medidas sem recorrer ao estado de emergência. Rio sustenta que não é prático votar um "decreto quase igual, de 15 em 15 dias".

Rui Rio admitiu que o plano de desconfinamento já deveria ser conhecido, mas "mais vale atrasar um dia ou dois e apresentar algo sustentado". O líder do PSD adiantou que há especialistas que ainda estão a concluir os estudos para apresentar ao Governo.

O PSD vai voltar a viabilizar o estado de emergência, uma vez que o Governo "precisa dos instrumentos necessários" para implementar medidas.