Rio apela ao consenso na bancada do PSD nas eleições dos órgãos externos

Rui Rio vai deixar a liderança da bancada social-democrata na próxima semana © Lusa

Por Filipe Santa-Bárbara 12 Março, 2020 • 14:24 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Consenso procura-se na bancada do PSD. Em causa, a eleição para os órgãos externos à Assembleia da República (Tribunal Constitucional, Conselho Económico e Social e Conselho Superior da Magistratura) e que saiu frustrada na votação de final de fevereiro.

De acordo com o que a TSF apurou junto de deputados sociais-democratas, Rui Rio sublinhou que "faz sentido que o voto seja secreto", mas que se a bancada "continuar a votar neste sentido, nunca irá conseguir eleger ninguém". Tema que teve o respaldo de Luís Marques Guedes que, na reunião, disse aos parceiros de bancada que se não houver consenso, o PSD "perde margem negocial". Ainda assim, o antigo governante também fez questão de sublinhar que na votação de há duas semanas "não foi dada uma indicação clara" e que os deputados devem votar de acordo com a orientação do partido.

Na reunião desta quinta-feira, Rio insistiu ainda junto dos deputados que não houve quaisquer negociações com o PS para os órgãos externos, ao contrário do que disse a líder parlamentar socialista, Ana Catarina Mendes.

Novo regulamento aprovado e Adão Silva chega-se à frente para liderar bancada

Não era propriamente um segredo guardado a sete chaves, mas agora é oficial. O deputado Adão Silva anunciou aos companheiros de bancada que entra na corrida para substituir Rui Rio na liderança parlamentar.

Como a TSF avançou ontem, Rui Rio vai deixar a liderança da bancada na próxima semana com as eleições marcadas para dia 19, sendo que, para já, não se perfila mais nenhum candidato ao lugar.

Já o novo regulamento interno do PSD foi aprovado com apenas duas abstenções, no entanto, com alterações cirúrgicas à versão inicial divulgada ontem.

No debate entre parlamentares sociais-democratas foram apontadas como críticas ao documento a alteração da periodicidade das reuniões do grupo parlamentar, o número de vice-presidentes da bancada e ainda um alerta para uma eventual inconstitucionalidade da norma sancionatória da expulsão de deputados.

No final da reunião, Luís Leite Ramos que ficou a presidir aos trabalhos de Rui Rio ter saído para reunir com o primeiro-ministro, confirmou aos jornalistas que as alterações feitas ao documento estão relacionadas precisamente com a periodicidade das reuniões e com o número de vices na bancada.

"Há uma reunião ordinária obrigatória mensalmente e reuniões tendencialmente quinzenais. Foi também introduzido um ponto sobre as reuniões dos deputados das comissões de que [deve haver], pelo menos, uma reunião de coordenação mensal", diz Leite Ramos que nota ainda que a redução do número de vice-presidentes não avança.